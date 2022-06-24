Инспекторы ГИБДД будут проверять водителей Красноярска на трезвость на выходных

В Красноярске на протяжении всех выходных будут проходить массовые проверки автовладельцев на трезвость. Проверять водителей начнут уже с пятницы, 24 июня.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, проверки водителей будут проходить на оживленных улицах Красноярска и дорогах, которые расположены недалеко от дач и частных секторов. Также инспекторы ГИБДД будут патрулировать загородные трассы, улицы Дивногорска и места массового скопления отдыхающих.

За вождение автомобилем в нетрезвом виде полагается штраф 30 тыс рублей и лишение прав до двух лет. Повторное управление транспортом в состоянии опьянения грозит уголовной ответственностью. Напомним, что в Красноярске работает специальный телефон «Синяя линия» 263-10-19, на который следует сообщать о пьяных автомобилистах.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости