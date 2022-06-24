Власти Красноярского края направили на помощь погорельцам более 1 млрд рублей

В настоящее время в Красноярском крае адресную матпомощь получили 1979 людей, которые пострадали из-за майских пожаров, на 29,4 млн рублей. Об этом рассказал председатель регионального правительства Юрий Лапшин в своем докладе в рамках совещания под руководством зампредседателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

По официальным данным, из резервного фонда краевого правительства в связи с частичной или полной потерей имущества выплаты получили 559 семей на общую сумму почти 27 млн рублей. Кроме того, на данный момент идет подготовка документов о направлении 3,8 млн рублей 98 семьям.

Также стало известно, что единовременная выплата в размере одного миллиона рублей была направлена семьям погибших, 100 тыс рублей тем, кто получил легкие травмы. 74 ребенка из семей погорельцев отправились в оздоровительные лагеря по бесплатным путевкам.

Как отметил Юрий Лапшин, на соцвыплаты для покупки жилья и единовременные выплаты в связи с утратой домов положительные решения были приняты для 153 семей на сумму более чем 587 млн рублей.

Для погорельцев, которые выбрали строительство домов, построят 130 домов. На данный момент были приняты решения по 97 жилым объектам на сумму свыше 660 млн рублей. В результате на оказание помощи пострадавшим было направлено более одного миллиарда рублей.

По словам Юрия Лапшина, власти понимают, что принятый законопроект не может учитывать все обстоятельства погорельцев. В связи с этим специальная комиссия занимается рассмотрением предложение о поддержке за счет средств из резервного фонда для тех, кто не может претендовать на выплаты или строительство домов согласно принятому законопроекту. Так, например, недавно приняли решение о направлении матпомощи для покупки жилья многодетной семье из Березовского района, в которой 8 детей.

Добавим, что благодаря оперативное и слаженной работе последствия майских пожаров удалось ликвидировать за короткий срок.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости