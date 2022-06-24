Таксист из Ачинска стал жертвой мошенницы и потерял 9 тысяч рублей

В Красноярском крае в Ачинске водитель такси стал жертвой аферистки. Мужчина лишился 9 тысяч рублей.

По официальной информации, 33-летний пострадавший подрабатывал таксистом и ему через мобильное приложение пришла заявка забрать пассажира. Спустя пару минут, когда житель Ачинска поехал за клиенткой, ему позвонила женщина и попросила приобрести детское питание на одну тысячу рублей. Также клиентка попросила заплатить за Интернет, убедив таксиста в том, что отдаст деньги. Доверчивый мужчина купил детское и питание оплатил интернет, однако прибыв по адресу обнаружил, что такси никто не вызывал. Телефонный номер, в свою очередь, был заблокирован. Добавим, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости