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25 июня в Красноярском крае ожидаются грозы и сильный ветер

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Красноярск
14:10 24 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, погода, ветер
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25 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются ветер до 17 м/с и грозы.

На юге Таймырского района метами северо-восточный ветер до 22 м/с.

Стоит ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях. Держитесь подальше от строящихся зданий, деревьев, рекламных и других конструкций. Избегайте линий электропередач. Не подходите к оборвавшимся электропроводам.

В Туруханском районе и Эвенкии будет до +30° С.

На юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе местами пожарная опасность IV класса.

При возникновении ситуации, угрожающей жизни или жизни другого человека, звоните по телефонам 101, 102.

Фото: © РИА Новости / Игорь Лаухин

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