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В Красноярском крае за сутки потушили 15 лесных пожаров

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Красноярск
13:55 24 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 15 лесных пожаров в Енисейском, Богучанском, Абанском, Бирилюсском и Ермаковском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

На 24 июня в Красноярском крае действуют 16 лесных пожаров на площади 9 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Эвенкийском, Туруханском, Мотыгинском, Богучанском, Северо-Енисейском, Енисейском, Абанском, Березовском районах.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Бороться с огнём Лесопожарному центру помогают арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

В пяти муниципалитетах на севере действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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