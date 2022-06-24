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Кормящую волчицу заметили в Саяно-Шушенском заповеднике

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Красноярск
13:25 24 Июня 2022
животные, природа, в красноярском крае
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В Красноярском крае на территории Саяно-Шушенского заповедника удалось запечатлеть кормящую волчицу. Она изучала метки, которые оставили другие жители заповедника.

Как пояснил начальник научного отдела Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев, кормящая волчица была замечена еще в мае в период полевых работ. Она находилась в южной части заповедника, где ее недавно заметила фотоловушка. На самом деле, стаи волков на протяжении всей своей жизни обитают на одной небольшой территории.

Добавим, что на территории Саяно-Шушенского заповедника установлено около 100 камер, благодаря которым специалисты получают ценные видео и фотографии. Ранее Sibnovosti писали о том, что специалистам заповедника удалось получить ценные кадры пушистого манула.

Фото: Роман Афанасьев / vk.com/sayanzapoved

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