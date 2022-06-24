Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон об увеличении МРОТ

В Красноярске в четверг, 23 июня, в Заксобрании края состоялось очередное заседание парламентариев. Депутаты рассмотрели множество законопроектов, в том числе закон об увеличении МРОТ в Красноярском крае с 1 июня. В рамках сессии парламентарии приняли законопроект в двух чтениях.

Как заявил министр финансов региона Владимир Бахарь, минимальный размер оплаты труда в южных районах будет увеличен до 24 447 рублей, в северных – до 39 726 рублей. Для исполнения закона весенней корректировкой бюджета был предусмотрен один миллиард рублей. Также этой осенью будет выделено почти 800 млн рублей.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости