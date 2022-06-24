Красноярские врачи напомнили дачникам о профилактике инсультов

Врачи Красноярска с наступлением дачного сезона обратились к горожанам и рассказали, как не заработать инсульт.

По словам специалистов, работа во время жаркой погоды повышается потоотделение и при потере влаги ухудшается кровообращение. Вследствие этого страдают ткани мозга, которым необходим кислород. Во время жары существует увеличивается риск развития тромбозов. Также летом люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, забывают принимать лекарства.

Чтобы минимизировать риск развития инсульта врачи советуют во время жары снизить физнагрузки до минимума и не находиться на улице. В одежде предпочтение лучше всего отдать светлым тканям и не забывать о головных уборах.

Если у вас есть кондиционер дома или в автомобиле, то не стоит понижать температуру до минимума, так как это оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Во время жары следует регулярно пить воду, а вот от сладкой газировки и алкоголя следует отказаться.

Как отмечают врачи, во время жаркой погоды необходимо есть овощи и фрукты, жирную и соленую пищу лучше исключить. Также необходим здоровый сон и отдых, а от курения надо отказаться. По мнению медиков, поза, в которой пропалывают грядка достаточно опасна. Дело в том, что в сосудах мозга повышается давление и возникает риск появления нарушения мозгового кровообращения. Грядки лучше всего пропалывать сидя на табурете. Добавим, что при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета следует брать с собой лекарственные препараты.



Фото: Денис Абрамов/РИА Новости