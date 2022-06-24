В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

В Норильске 23-24 июня проходит форум «Норникель. Импортозамещение – новые возможности». Участие принимают 350 человек — представители Министерства промышленности и торговли России, Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, представители ведущих российских поставщиков и производителей оборудования.

— Темой импортозамещения мы начали заниматься давно и уже добились отличных результатов. «Норникель» приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы. В развитие предприятия и его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей. Наша задача – выполнить намеченные планы в срок. И в этом мы видим нашу с вами планомерную, конструктивную работу по поиску решений в импортозамещении, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий, — сказал на открытии форума старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин. — Уверен, что компания найдёт новых, надёжных партнеров и поставщиков, а производители выйдут на новые контракты.

О мерах государственной поддержки для предприятий, участвующих в импортозамещении рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский. В ведомстве сформирован перечень оборудования, комплектующих изделий, сырья и материалов. Их могут производить в России.

По словам Матушанского, министерство будет оказывать «Норникелю» поддержку в части вопросов, связанных с поставкой оборудования и материалов. Отметим, для ускорения запуска проектов импортозамещения снижены требования по отношению объёма субсидирования к объёму реализации инновационной продукции.

Согласно программе обратного инжиниринга комплектующих, будут выдаваться гранты на разработку конструкторской документации на критические комплектующие и расширение инфраструктуры центров инженерных разработок. Механизм позволяет в 2022 году увеличить размер гранта до 100 %.

Также заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов рассказал участникам о мерах региональной поддержки для предприятий, участвующих в импортозамещении:

— На региональном уровне есть механизмы для производства импортозамещающей продукции. Производители будут использовать механизм поддержки обратного инжиниринга. Заявки на инжиниринг необходимой продукции принимает Агентство технологического развития, по заявке компании-потребителя и гарантии предоставления образца, нуждающегося в импортозамещении, на конкурсных условиях принимается аккредитованная инжиниринговая компания.

Заместитель директора по управлению промышленными активами Заполярного филиала «Норникеля» Максим Котельников подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, компания остается надёжным партнёром.

— Сегодня на всех форумах говорят об импортозамещении, но «Норникель» одним из первых решил перейти от слов к делу. Материалы, которые прошли испытания в «Норникеле», всегда успешно реализовывались, что связано с северными условиями, непростым горным производством, — отметил он. — В «Норникеле» определены четыре направления по импортозамещению: подбор аналогов, инжиниринг, реинжиниринг и предиктивная диагностика.

Участники в первый день форума обсудили меры государственной поддержки предприятий, участвующих в импортозамещении, потребности Норильского дивизиона, принципы взаимодействия с производителями, стимулы для предпринимателей в Арктике. Представители «Норникеля» обсудили с возможными партнёрами перспективы развития в сфере энергетики, самоходной горной техники и транспорта, автоматизации и цифровизации, механического оборудования, горного производства. Кроме этого, состоялась презентация грантовой программы развития технологических компаний под нужды крупных корпораций России. Итогом стало подписание меморандума о намерениях с «Тяжмаш», «Новомек» и многими другими.

24 июня гости отправятся на промплощадки Заполярного филиала «Норникеля» и посетят пять рудников, два металлургических завода и Талнахскую обогатительную фабрику.

Фото: © ttelegraf.ru, © sgnorilsk.ru