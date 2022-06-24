24 июня
Красноярск
погода +21 °C
53.36
 
€ 55.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

Главная Общество
Красноярск
11:38 24 Июня 2022
общество, норильск, форум, предприятие, импортозамещение
версия для печати Ico_print

В Норильске 23-24 июня проходит форум «Норникель. Импортозамещение – новые возможности». Участие принимают 350 человек — представители Министерства промышленности и торговли России, Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, представители ведущих российских поставщиков и производителей оборудования.

В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

Темой импортозамещения мы начали заниматься давно и уже добились отличных результатов. «Норникель» приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы. В развитие предприятия и его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей. Наша задача – выполнить намеченные планы в срок. И в этом мы видим нашу с вами планомерную, конструктивную работу по поиску решений в импортозамещении, организации нового отечественного производства, развитии высоких промышленных технологий, — сказал на открытии форума старший вице-президент – руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин. — Уверен, что компания найдёт новых, надёжных партнеров и поставщиков, а производители выйдут на новые контракты.

 

В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

О мерах государственной поддержки для предприятий, участвующих в импортозамещении рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Матушанский. В ведомстве сформирован перечень оборудования, комплектующих изделий, сырья и материалов. Их могут производить в России.

По словам Матушанского, министерство будет оказывать «Норникелю» поддержку в части вопросов, связанных с поставкой оборудования и материалов. Отметим, для ускорения запуска проектов импортозамещения снижены требования по отношению объёма субсидирования к объёму реализации инновационной продукции. 

Согласно программе обратного инжиниринга комплектующих, будут выдаваться гранты на разработку конструкторской документации на критические комплектующие и расширение инфраструктуры центров инженерных разработок. Механизм позволяет в 2022 году увеличить размер гранта до 100 %.

Также заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов рассказал участникам о мерах региональной поддержки для предприятий, участвующих в импортозамещении:

На региональном уровне есть механизмы для производства импортозамещающей продукции. Производители будут использовать механизм поддержки обратного инжиниринга. Заявки на инжиниринг необходимой продукции принимает Агентство технологического развития, по заявке компании-потребителя и гарантии предоставления образца, нуждающегося в импортозамещении, на конкурсных условиях принимается аккредитованная инжиниринговая компания.

В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

Заместитель директора по управлению промышленными активами Заполярного филиала «Норникеля» Максим Котельников подчеркнул, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, компания остается надёжным партнёром.

Сегодня на всех форумах говорят об импортозамещении, но «Норникель» одним из первых решил перейти от слов к делу. Материалы, которые прошли испытания в «Норникеле», всегда успешно реализовывались, что связано с северными условиями, непростым горным производством, — отметил он. — В «Норникеле» определены четыре направления по импортозамещению: подбор аналогов, инжиниринг, реинжиниринг и предиктивная диагностика.

Участники в первый день форума обсудили меры государственной поддержки предприятий, участвующих в импортозамещении, потребности Норильского дивизиона, принципы взаимодействия с производителями, стимулы для предпринимателей в Арктике. Представители «Норникеля» обсудили с возможными партнёрами перспективы развития в сфере энергетики, самоходной горной техники и транспорта, автоматизации и цифровизации, механического оборудования, горного производства. Кроме этого, состоялась презентация грантовой программы развития технологических компаний под нужды крупных корпораций России. Итогом стало подписание меморандума о намерениях с «Тяжмаш», «Новомек» и многими другими.

В Норильске проходит посвящённый импортозамещению форум «Норникеля»

24 июня гости отправятся на промплощадки Заполярного филиала «Норникеля» и посетят пять рудников, два металлургических завода и Талнахскую обогатительную фабрику.

Фото: © ttelegraf.ru, © sgnorilsk.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 300 лесных пожарных перебрасывают на север Красноярского края

Более 300 лесных пожарных перебрасывают на север Красноярского края

24 Июня 2022 г.
Туда уже доставили более 270 специалистов
Новости Красноярска: Власти Красноярского края направили на помощь погорельцам более 1 млрд рублей

Власти Красноярского края направили на помощь погорельцам более 1 млрд рублей

24 Июня 2022 г.
Матпомощь получили уже 1979 погорельцев
Новости Красноярска: Таксист из Ачинска стал жертвой мошенницы и потерял 9 тысяч рублей

Таксист из Ачинска стал жертвой мошенницы и потерял 9 тысяч рублей

24 Июня 2022 г.
Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы
Новости Красноярска: 25 июня в Красноярском крае ожидаются грозы и сильный ветер

25 июня в Красноярском крае ожидаются грозы и сильный ветер

24 Июня 2022 г.
В Туруханском районе и Эвенкии будет до +30° С
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки потушили 15 лесных пожаров

В Красноярском крае за сутки потушили 15 лесных пожаров

24 Июня 2022 г.
Пожары произошли из-за сухих гроз
Новости Красноярска: В Красноярске до 26 июня трамвай № 5 изменят схему движения

В Красноярске до 26 июня трамвай № 5 изменят схему движения

24 Июня 2022 г.
Причина изменений: ремонт на пересечении ул. Мичурина и ул. Щорса
Новости компаний
24/06
Пиломатериалы для строительства
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: По факту повторной драки на рынке в центре Красноярска возбуждено уголовное дело

По факту повторной драки на рынке в центре Красноярска возбуждено уголовное дело

19 Июня 2022 г.
Все задиры задержаны на 48 часов до суда
Новости Красноярска: В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

20 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Новости Красноярска: Александр Речицкий пригрозил закрыть рынок в Красноярске из-за возникающих конфликтов

Александр Речицкий пригрозил закрыть рынок в Красноярске из-за возникающих конфликтов

19 Июня 2022 г.
Поводом для выезда прямо на место происшествия стало продолжение конфликта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru