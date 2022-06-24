В Шарыповском районе мужчина зарезал собутыльника

22 июня было обнаружено тело 69-летнего жителя дер. Новокурск с признаками криминальной смерти.

По версии следствия, в ночь с 20 июня на 21 июня два односельчанина употребляли алкоголь в доме потерпевшего по ул. Центральной. Во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за того, что потерпевший стал предъявлять подозреваемому претензии по поводу того, что он нигде не работает и ведёт неблагополучный образ жизни. В какой-то момент подозреваемый взял кухонный нож и нанёс им удар собутыльнику в область груди слева. Мужчина скончался. Злоумышленник уложил тело на кровать и накрыл одеялом, а сам ушёл.

Следственный отдел по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников