В Красноярском крае принят закон о помощи детям погибших военнослужащих

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края рассмотрели в двух чтениях и приняли закон о мерах поддержки детей военных, погибших при участии в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

К таким детям относятся те, кто не достиг 18 лет либо достигшие данного возраста и обучающиеся очно (за исключением образовательных организаций дополнительного образования) до окончания обучения, но не более чем до 23 лет.

— Размер ежемесячной денежной выплаты составит 15 тысяч рублей, сумма подлежит индексации. В настоящее время в Красноярском крае проживает 9 детей погибших военнослужащих, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Также были внесены изменения в региональный закон «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», предусматривающие дополнительные соцгарантии родителям, вдовам и вдовцам военнослужащих, не вступившим в повторный брак. Туда относятся: бесплатное предоставление социальных услуг и социально-оздоровительные услуги в стационарной форме.

Участвовавшие в спецоперации, отнесены к ветеранам боевых действий. Им предоставляются меры соцподдержки, установленные для этой категории граждан, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина