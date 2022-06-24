В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В эту субботу, 25 июня, в Красноярске на острове Татышев состоится празднование Сабантуя. Это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар.

По официальной информации, гостей праздника ждут танцы и песни, угощения национальной кухни, подарки и ярмарка с сувенирами.

Любой желающий сможет принять участие в самобытных играх и конкурсах, а также в спортивных соревнованиях. Так, например, посетители смогут побегать на ходулях, побиться подушками и проверить себя в армреслинге.

Кроме того, в рамках праздника пройдет выставка «Солнечный Чак-Чак», по итогам которой выберут лучшего в приготовлении данного блюда. Добавим, что праздничные мероприятия начнутся в 11:00, вход свободный. Праздник будет проходить на восточной стороне.

Фото: vk.com/ostrovtatyshev