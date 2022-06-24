Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин. Их обвиняют в преступлении, совершённом 22 сентября 2021 года на станции Козульки.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 132, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, вечером 22 сентября 2021 года пятеро мужчин распивали алкоголь в доме по ул. Вокзальная пгт. Козулька. В какой-то момент между двумя знакомыми возникла ссора. На почве личной неприязни обвиняемые нанесли удары руками, ногами и деревянной дверцей шкафа потерпевшему. Также они совершили в отношении знакомого, который находился в беспомощном состоянии, насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть преступление они инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай, переместив мужчину на ж/д пути и расположили потерпевшего в колее железнодорожных рельс на пути движущегося грузового поезда. Отметим, что смерть мужчины наступила от ранее причинённых ему травм.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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