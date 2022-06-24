Пиломатериалы для строительства

Сегодня в строительстве широко применяются различные пиломатериалы, изготовленные из натуральной древесины. С их использованием возводят помещения, выполняют отделку или реставрационные работы.

Очень востребованной среди них является обрезная доска, производимая из различных пород древесины. Помещения, отстроенные из таких пиломатериалов, отличаются высокой прочностью, устойчивостью и длительным эксплуатационным сроком. Чтобы знать, какую доску обрезную заказывать, необходимо разобраться в ее видах и изучить некоторые специфические свойства.

Характеристики

Доски обрезного типа относятся к хорошо обработанным пиломатериалам. На них вы не найдете остатки коры или различные изъяны. Отличаются доски правильными формами прямоугольного типа. Кромки изделий с боков обрезают, следовательно, обрабатывается каждая сторона досок. Выбирают их по следующим параметрам:

влажность;

порода дерева;

размеры;

первый/второй сорт.

Кроме строительства, обрезные доски широко применяются в мебельном производстве – из них изготавливаются разнообразные предметы интерьера. Также из досок сооружают каркасные или оградительные конструкции.

В производстве данного стройматериала используются цельные бревна. Они одновременно разрезаются по сторонам, после чего получают заготовки. Просушка выполняется до достижения изделиями конкретного уровня влажности. Благодаря высокотехнологичным методам производства достигается долговечность стройматериала.

Преимущества обрезных досок

Прежде всего, следует отметить легкость материала, благодаря которой заготовки просто перевозятся и складируются. По той же причине доски легко монтируются.

Кроме того, материал обходится достаточно дешево, что сильно увеличивает его спрос у покупателей. Производственный процесс регулируется ГОСТ-ом под номером 8486-86. Таким образом, в продажу поступает только качественный пиломатериал с соответствующей маркировкой и документацией. Благодаря такой маркировке потребитель может заранее узнать вид приобретаемой им доски.

Виды

Среди разновидностей пиломатериала необходимо выделить сухие изделия. Так называется вид досок, влажность которых ниже 12 процентов. Отличительной особенностью таких заготовок является минимальный вес в сравнении с другими видами.

Вышеуказанный показатель достигается благодаря тщательной сушке обрабатываемой древесины. Для этого на предприятиях используются особые сушильные камеры.

Сырой вид досок имеет влажность до 22 процентов и отличаются от вышеописанного типа заготовок сравнительно габаритными размерами. Такие доски чаще всего используются для внутренней отделки помещений.

Антисептированные заготовки подвергаются особой обработке с использованием антисептиков. Благодаря таким составам древесина обретает надежную защиту от гниения, размножения грибков или бактерий.