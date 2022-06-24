Фестиваль красок и выступление группы «Братья Грим» пройдут в Центральном парке

В Красноярске в Центральном парке в течение двух дней горожан ждут развлекательные мероприятия.

Как рассказали в пресс-службе парка, 2 июля в 14:00 состоится открытие фестиваля красок холи «HOLI-FEST». Красноярцев ожидают четыре часа танцевальной музыки и красок на главной сцене парка. Для посетителей проведут розыгрыши, выступят DJ и устроят залпы красок.

3 июля в Центральном парке пройдет фестиваль звезд «STAR FEST 2022». Главным гостем вечера будет группа «Братья Грим» со своим концертом на главной сцене парка. Жителей и гостей Красноярска весь день ждет большой праздник, а также праздничная дискотека.

Фото: vk.com/park.krsk