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В Красноярске директора школы №32 уволят после скандала

Главная Общество
Красноярск
10:00 24 Июня 2022
общество, школа, образование, красноярск
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В Красноярске была проведена проверка по факту многочисленных жалоб педагогов и родителей школьников на директора общеобразовательного учреждения №32. Напомним, что учителя школы жаловались, что директор хамила, материлась и даже устроила погром в одном из кабинетов.

В результате все это получило огласку в СМИ и соцсетях, после чего была назначена проверка. Как написал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своем Telegram-канале, в министерстве образования региона заявили о том, что трудовые отношения с директором будут расторгнуты.

Также парламентарий на собственные источники отметил, что директор отказалась подписывать уведомление о расторжении договора.

Фото: Никиты Алексеева

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