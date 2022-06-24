В Красноярске директора школы №32 уволят после скандала

В Красноярске была проведена проверка по факту многочисленных жалоб педагогов и родителей школьников на директора общеобразовательного учреждения №32. Напомним, что учителя школы жаловались, что директор хамила, материлась и даже устроила погром в одном из кабинетов.

В результате все это получило огласку в СМИ и соцсетях, после чего была назначена проверка. Как написал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев в своем Telegram-канале, в министерстве образования региона заявили о том, что трудовые отношения с директором будут расторгнуты.

Также парламентарий на собственные источники отметил, что директор отказалась подписывать уведомление о расторжении договора.

Фото: Никиты Алексеева