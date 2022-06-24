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Красноярскому амурскому тигру привезли невесту

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Красноярск
09:41 24 Июня 2022
общество, красноярск, зоопарк, тигр
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30 апреля в «Роев ручей» из Ярославского зоопарка привезли молодую Амурскую тигрицу Яшму — она, как выражаются зоологи, «чистокровная природница». В июле тигрице исполнится пять лет.

Яшму привезли в Красноярск для создания пары с тигром по кличке Бартек, у которого также высокий генетический рейтинг по чистоте крови — родители Бартека тоже оба из дикой природы, пишут в группе социальной сети «ВКонтакте» парка «Роев ручей».

Красноярскому амурскому тигру привезли невесту

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов, членом которой является «Роев ручей», участвует в международной программе по амурским тиграм и дальневосточным леопардам. Ассоциация рекомендовала эту пару к размножению.

Месяц тигрица проходила карантин, за ней наблюдали ветврачи и зоологи. А в первых числах июня тигров познакомили пока через сетку, ведь никто не знает, понравятся ли они друг другу с первого взгляда.

Три недели тигры проживают в соседних вольерах. Яшма осваивается на новом месте, присматривается к жениху, привыкает к сотрудникам и посетителям. Бартек начинает проявлять интерес и знаки внимания.

Фото: © vk.com/roevzoo

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