Футболист Валерий Кичин продлил контракт с красноярским «Енисеем»

Руководство ФК «Енисей» из Красноярска официально объявило о продлении контракта с Валерием Кичиным. Игрок сборной Киргизии продлил договор до конца сезона 23/24, в котором прописана опция продления на один год.

Как заявил замдиректора «Енисея» по спортивной работе Антон Евменов, этой весной у Кичина и Феррейры получилось создать саму эффектную связку центральных защитников в ФНЛ. Также Евменов сказал, что в новом сезоне перед игроками стоит задача серьезно добавить в эффективности и надежности.

Ранее Sibnovosti писали о том, что Артем Горлов возглавил ФК «Енисей».

Фото: vk.com/fcenisey