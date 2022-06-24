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В частном секторе Красноярске «ликвидируют» мульды

Главная Общество
Красноярск
08:44 24 Июня 2022
мусор, город, экология, жители
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В Центральном районе Красноярска региональный оператор планово ликвидирует мульды для отходов. Вместо них на территории должны появиться площадки для сбора ТКО с контейнерами.

Положениями мусорной реформы, начавшейся в 2019 году, было предусмотрено, что площадки для сбора отходов должны оборудовать местные администрации, собственники земли, УК и ТСЖ. Однако было очевидно, что в одночасье этого не произойдёт. И если с многоквартирными домами ситуация была более-менее понятной, то в частном секторе Красноярска решать вопрос предстояло практически с нуля.

«Красноярская рециклинговая компания» тогда пошла навстречу администрациям районов и жителям частных домов и установила за свой счёт мульды – восьмикубовые контейнеры для сбора ТКО. Предполагалось, что со временем, когда появятся оборудованные муниципалитетами контейнерные площадки, эти ёмкости уберут.

Так, собственно, и произошло в Железнодорожном и Октябрьском районах: администрации и управляющие компании постепенно организовывали места накопления отходов, покупали контейнеры и баки. А особенно ответственные и сознательные УК и ТСЖ даже получали часть оборудования в подарок от регоператора. На сегодняшний день мульды в этих районах – единичный случай.

В Центральном районе, в частности, в Покровке, этого не произошло. Более того, мульды, установленные в частном секторе микрорайона, стали использовать для вывоза строительных отходов – день за днём к ним буквально караваном тянутся грузовички с досками и мешками битых кирпичей. Причём везут этот совсем не бытовой мусор не только местные «хитрецы», но и предприимчивые деятели из других районов города. В результате мульда наполняется в разы быстрее, причем, в прямом смысле слова, неподъёмным мусором.

«Отходы строительства не относятся к ТКО, за которые несёт ответственность региональный оператор, – пояснил директор «Красноярской рециклинговой компании» Дмитрий КУЗНЕЦОВ. – Более того, полигон, на который мусоровозы доставляют бытовой мусор, их не принимает. Заниматься ими должны «владельцы»: заказывать транспорт, оплачивать услуги организации, имеющей лицензию на работу со строительными отходами. Конечно, мы всегда старались помогать администрации района и жителям навести порядок вокруг мульд, но это не может продолжаться бесконечно. Да и не рассчитана наша техника на такие нагрузки, ремонт обходится дорого, а сбои на маршрутах из-за поломок и вовсе недопустимы».

22 июня руководство КРК и администрация Центрального района провели совместный рейд по местам, где чаще всего образуются свалки строительных отходов. Практически на всех площадках картина удручающая – мешки с бетоном и кирпичами, битое стекло, доски, брёвна.

Глава администрации Центрального района Вадим ВОЙЦЕХОВСКИЙ пояснил: эту проблему будут решать кардинально: «Мы отрабатываем с региональным оператором порядок действий. Будем убирать мульды, оборудовать площадки, ставить баки. Пресекать саму возможность вывозить сюда строительный мусор. Кроме того, введём жёсткий контроль, задействуем камеры видеонаблюдения, чтобы точно знать, кто именно это делает. Будем наказывать административно».

Штрафы за такие действия для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день 75% жителей частного сектора Покровки уже приобрели собственные ёмкости для бытовых отходов. Обеспечить контейнерами остальных  отчасти поможет региональный оператор. А вот заботиться о порядке вокруг этих контейнеров, а также обустраивать площадки для накопления ТКО, задача местной администрации.

Фото: «Красноярская рециклинговая компания»
По материалам «Красноярской рециклинговой компании»

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