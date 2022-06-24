14-летний подросток утонул в Енисее на севере Красноярского края

В Красноярском крае на Таймыре утонул 14-летний мальчик. Как сообщает «АиФ» со ссылкой на ГСУ СК РФ по краю и Республике Хакасия, все произошло в четверг, 23 июня, в Дудинке.

По версии следователей, в дневные часы четыре одноклассника, среди которых были две девочки и два мальчика, пошли отдыхать на берег Енисея и начали плавать в запрещенном для этого месте. В результате мальчик и девочка стали тонуть, а другие подростки начали их спасать.

Вытащить из водоема удалось только девочку, а 14-летний подросток утонул. На данный момент ведутся поиски тела несовершеннолетнего.

Ранее Sibnovosti сообщали о том, что в Емельяновском районе утонула 44-летняя женщина. Также стало известно о гибели несовершеннолетнего во время купания в реке Нижняя Тунгуска на севере Красноярского края.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия