Инноваторы из Красноярска выиграли 20 млн рублей для создания системы приоритетного проезда транспорта

Компания из Красноярска ООО «МСУ» выиграла 20 млн рублей в конкурсе «Развитие – Цифровые технологии». Денежные средства будут направлены на разработку системы управления автомобильным движением, которая обеспечит приоритетный проезд общественного транспорта.

В краевом правительстве рассказали, сотрудниками «МСУ» была разработана система, отслеживающая в режиме реального времени ситуацию на городских дорогах и в случае аварий, пробок и неработающих светофорах будет сообщать об этом. Кроме того, в системе есть модуль, который позволяет принимать решения о глобальных изменениях в управлении транспортным потоком, возведении и переносе остановок, а также о реконструкции и расширении дорог.

Как сообщил руководитель ООО «МСУ» Денис Митюхин, перед специалистами компании стоит задача сделать так, чтобы общественный транспорт ездил по «зеленой волне». Также, чтобы выгрузка и загрузка пассажиров была безопасной, а на перекрестках не было задержек.

По его словам, на данный момент эксперты приступили к созданию системы для трамваев, так как остановки для них нередко находятся на проезжей части. Благодаря алгоритму, будет осуществляться синхронизация движения общественного транспорта с управлением светофорами.

Фото: пресс-служба КРИТБИ