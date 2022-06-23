В Красноярске откроется «Бульвар для души «На Вавилова»»

В Красноярске на бульваре Маяковского 25 и 26 июня появится аналог проекта «В центре Мира», сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-секретаря Кировского района.

Проект называется «На Вавилова». Основная локация — бульвар Маяковского. Новая пешеходно-прогулочная зона будет организована трижды за лето.

— В отличие от пр. Мира, мы не можем полностью перекрыть Вавилова: здесь слишком много жилых домов. Поэтому основные локации разместятся на 350-метровом бульваре Маяковского, а Вавилова перекроем только один раз, в августе, — рассказал руководитель администрации Кировского района Александр Митрошкин.