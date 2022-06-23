Профилактическая акция по проверке соблюдения гражданами правил безопасности прошла на станции Злобино

23 июня на станции Злобино КрасЖД (Кировский район Красноярска), где в летнее время фиксируется наибольшее число нарушений гражданами правил безопасности, состоялась специальная профилактическая акция «Стой! Иди на переход!».

Она стала дополнительной мерой красноярских железнодорожников, направленной на снижение уровня травматизма граждан на путях и формирования у них ответственного отношения к жизни.

Акция прошла в форме совместного рейда сотрудников КрасЖД и транспортных полицейских на двух участках станции.

Первый – станционные пути под Мичуринским автомобильным виадуком, где красноярцы переходят железную дорогу, грубо нарушая правила и рискуя своей жизнью. Это жители ближайших микрорайонов на улицах Мичурина, Академика Павлова, Транзитная, Измайлова и Паровозная. Они игнорируют безопасный переход по тротуарам Мичуринского моста, выбирая несанкционированный, смертельно опасный наземный маршрут через 4 станционных пути. Так, всего лишь за полчаса, участники рейда остановили здесь более 10 человек. Отметим, что поезда на данном участке Транссиба движутся со скоростью 80-100 км/ч.

Вторым участком станции, охваченным рейдом, стали перроны вокзала. Здесь пассажиры электричек часто пересекают пути перед поездами, пренебрегая возможностью безопасного перехода по пешеходному мосту, находящемуся буквально в 10-20 метрах.

Сотрудники транспортной полиции составили протоколы об административных правонарушениях, а железнодорожники провели с нарушителями профилактические беседы. Особое внимание при этом уделили пассажирам с детьми. Каждому вручили специально разработанные памятки с правилами.

Отметим, просветительская работа, направленная на профилактику травмирования граждан на объектах железной дороги, осуществляется сотрудниками КрасЖД постоянно – это рейды, акции, уроки безопасности в учебных заведениях. Кроме того, железнодорожники ведут модернизацию и строительство пешеходных переходов, установку новых знаков и предупредительных плакатов.

В результате, в 2021 году уровень травматизма граждан в зоне движения поездов в Красноярске снизился на 27% (с 15 человек в 2020 году до 11 в 2021 году). Всего на Красноярской железной дороге в Красноярском крае, Республике Хакасия и Кемеровской области количество травмированных удалось снизить на 23% (60 человек в 2020 году, 46 – в 2021-м), количество погибших сократилось на 18% (2020 год – 44, 2021 год – 36 человек).

КрасЖД убедительно просит граждан всегда соблюдать правила безопасности, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры. Их игнорирование приводит к трагедии.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД