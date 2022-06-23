В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг 11 образцов туалетной бумаги: 3 образца однослойной туалетной бумаги, 4 образца неароматизированной многослойной туалетной бумаги и 4 образца ароматизированной многослойной туалетной бумаги.
Исследования показали, что 9 образцов из 11 не соответствуют требованиям ГОСТ.
Нарушения установлены у:
- туалетной бумаги «Veiro Домашняя»;
- туалетной бумаги «Наш Лидер»;
- туалетной бумаги «Zewa» Плюс (белая);
- туалетной бумаги «Наш Лидер», Эконом, однослойной;
- туалетной бумаги «SOFFIONE» PURE WHITE;
- туалетной бумаги «PAPIA»;
- туалетной бумаги «FAMILIA PLUS»;
- туалетной бумаги «SOFFIONE» PREMIO TOSCANA LAVENDER;
- туалетной бумаги из Набережных Челнов.
Требованиям ГОСТ Р 52354-2005 соответствует:
- туалетная бумага «KLEENEX»;
- туалетная бумага «Zewa» Плюс.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский