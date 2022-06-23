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В Красноярске два образца туалетной бумаги соответствуют ГОСТу

Главная Общество
Красноярск
17:01 23 Июня 2022
исследования, красноярск, общество
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Специалисты Красноярского ЦСМ провели мониторинг 11 образцов туалетной бумаги: 3 образца однослойной туалетной бумаги, 4 образца неароматизированной многослойной туалетной бумаги и 4 образца ароматизированной многослойной туалетной бумаги.

Исследования показали, что 9 образцов из 11 не соответствуют требованиям ГОСТ.

Нарушения установлены у:

  • туалетной бумаги «Veiro Домашняя»;
  • туалетной бумаги «Наш Лидер»;
  • туалетной бумаги «Zewa» Плюс (белая);
  • туалетной бумаги «Наш Лидер», Эконом, однослойной;
  • туалетной бумаги «SOFFIONE» PURE WHITE;
  • туалетной бумаги «PAPIA»;
  • туалетной бумаги «FAMILIA PLUS»;
  • туалетной бумаги «SOFFIONE» PREMIO TOSCANA LAVENDER;
  • туалетной бумаги из Набережных Челнов.

Требованиям ГОСТ Р 52354-2005 соответствует:

  • туалетная бумага «KLEENEX»;
  • туалетная бумага «Zewa» Плюс.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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