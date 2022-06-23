Развитие инфраструктуры, повышение зарплат бюджетникам и новые меры поддержки: Юрий Лапшин выступил с отчётом о работе правительства Красноярского края

Центральной темой повестки сессии Законодательного собрания стал отчёт председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина о работе правительства за 2021 год.

Год стал самым успешным за новейшую историю Красноярского края, и это несмотря на пандемию. Доходы бюджета — почти 396 млрд рублей, при этом в 2020 было 288,7 млрд руб. По этому показателю Красноярский край впервые занял 4 место в России. Краевой бюджет третий год исполнен без дефицита. Госдолг снижен на 18 % (на 14 млрд рублей), на конец года он составил 64 млрд руб.

— В прошлом году во все уровни бюджета поступил 1 триллион руб., речь идёт о налоговых и не налоговых доходах, собираемых на территории Красноярского края. В основе таких результатов не только благоприятная ценовая конъектура, но и наращивание инвестиционной активности, реализация антикризисных решений, правильно расставленные приоритеты и чёткое межведомственное взаимодействие, в том числе и с федерацией. Важно отметить, что объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета в 2021 году – более 62 млрд руб., за два года он вырос почти в два раза, — отмечает Юрий Лапшин. — Кроме того, по итогам года Красноярский край показал высокое освоение средств по национальным проектам (98 %). Этот показатель лучше, чем в среднем по стране и по СФО и превышает достигнутый нами уровень в 2020 году. Объёмы средств по нацпроектам в крае ежегодно увеличиваются. В этом году вместе с краевыми средствами он составит почти 36 млрд руб. Это позволяет решить большее количество задач.

Полностью выполнены все принятые социальные обязательства. Третья часть средств краевых государственных программ в прошлом году направлена на поддержку граждан и развитие здравоохранения.

— В этом году мы продолжаем строительство и капитальный ремонт краевых учреждений первичного звена, оснащение их оборудованием и транспортом, — сказал Лапшин.

Меры соцподдержки продолжает получать каждый второй житель региона. За последние годы бюджет отрасли соцзащиты увеличился почти вдвое, выросло и число задач.

Кстати, Красноярский край входит в пятёрку регионов-лидеров по развитию системы социальных контрактов.

Особое внимание уделяется рынку труда. Красноярский край является абсолютным лидером и занимает первое место среди всех субъектов РФ. Уровень безработицы снизился на 3 % и составил 0,8 на конец 2021 года. Это соответствует допандемийному уровню и лучше среднего значения по России и СФО.

Также была затронута тема поддержки муниципалитетов. Стоит отметить, что сегодня край занимает 1 место в СФО по абсолютному значению межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям края. В текущем году около 35 % расходов краевого бюджета предусмотрено для территорий по различным направлениям. 59 муниципалитетов показали рост налоговых и не налоговых поступлений.

В этом году продолжится масштабное благоустройство городов и районов. Будут строить 199 новых социальных объектов — школы, детские сады, поликлиники, коммунальные объекты и т.д.

Также в Норильске стартовала масштабная программа реновации на общую сумму 120 млрд рублей.

Колоссальные успехи достигнуты в инфраструктурном развитии региона. Высокогорский мост возводится по графику, построена и введена магистральная рулежная дорожка в Международном аэропорту Красноярск. Кроме этого, для территорий Красноярского края приобретены 400 единиц транспорта, в частности, автомобили скорой помощи, школьные автобусы для муниципалитетов, троллейбусы, трамваи, лесная техника и т.д.

Как и раньше продолжается благоустройство Красноярска и городов и районов Красноярского края. На контроле у губернатора находится приведение в порядок Ачинска, Канска, Минусинска и Шушенского.

Отметим, что инвестиционные процессы не останавливаются даже под санкциями. Общий объём инвестиций в 2021 году — 589 млрд руб. (рост на 14,2 %). По этому показателю Красноярский край занимает 7 место в стране. Все крупные проекты в регионе реализуются при поддержке правительства края. Стартовали значимые по мировым меркам проекты «Восток-Ойл» и «Северная звезда». Кроме этого, продолжают модернизировать и расширять мощности Норильский никель, Русал, Полюс Красноярск, СГК.

Накопленные резервы позволили не только погасить первые санкционные шоки, но и повысить по поручению губернатора зарплаты бюджетникам с 1 июля на 8,6 %.

Кстати, средства, сэкономленные из-за отмены международных спортивных мероприятий, правительство направило на поддержку детско-юношеского спорта.

Успешное завершение 2021 года позволяет увереннее развиваться в этом году, отметил председатель краевого правительства. Это и реализация крупных и локальных инвестиционных проектов, широкой программы благоустройства городов и районов края, строительство новых социальных объектов, масштабная программа реновации Норильска, развитие детско-юношеского спорта и многое другое. Немаловажно, что «подушка безопасности», сформированная по итогам прошлого года, позволила поддержать граждан и отрасли краевой экономики сегодня, когда перед Россией встали новые глобальные вызовы.

— 2021 год был одним из наиболее успешных с точки зрения финансовых результатов работы края. Мы вышли на 4 место среди всех регионов РФ по объёмам федеральных бюджетов. Это, конечно, создаёт неплохую финансовую базу для решения задач развития, — отметил Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края. — Основные приоритеты укладываются в рамки национальных целей, сформулированных президентом. Государственные программы края, которые конкретизируют положение национальных проектов, финансируют ключевые отрасли и объекты социальной сферы 2021 года. Более 80 объектов здравоохранения, социальной защиты, образования, построены и реконструированы в крае. Более 1/3 средств всех государственных программ края направляются на меры социальной защиты населения и т.д. Но самое главное – это как раз разговор на будущее, потому что больше всего интересовало последующее бюджетное планирование и наша депутатская работа с правительством края. Речь шла о том, как будет выстроена работа в 2023, 2024 году. Сейчас активно ведётся работа по планированию бюджета на предстоящий период, поэтому у нас одновременно отчёт и старт, скажем так.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края:

— На мой взгляд, основное прозвучало в отчёте председателя правительства, это то, что 2021 год дал Красноярскому краю беспрецедентные возможности. Это был лучший год по доходам и, соответственно, мы сейчас воспринимаем это как вызов, для того, чтобы использовать эти доходы таким образом, чтобы они повысили качество жизни жителей Красноярского края и дали нам задел на будущее. Помимо национальных проектов и основных государственных программ, это всё-таки территориальное развитие. Сегодня большую часть председатель регионального правительства посвятил новой госпрограмме и новым подходам, которые Красноярский край может себе позволить реализовать. Говорилось и о наших планах в сфере малого и среднего бизнеса и противодействия темы санкционного давления, которое сейчас идёт, в первую очередь с точки зрения доходов, сохранение занятости, экономического потенциала Красноярского края. Ответы на эти вопросы тоже были даны. В целом ощущение от доклада заключается в том, что мы на пороге больших решений и эти решения будут приняты уже в этом году. Мы в начале бюджетного процесса.

Фото: © sobranie.info