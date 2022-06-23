Полиция Красноярска проверяет информацию о новой драки около Южного рынка

В Красноярске в соцсетях было опубликовано видео новой драки у Южного рынка. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, полицейские начали проверку.

В ведомстве отметили, что рассматривают несколько версий случившегося и не исключают, что драка может оказаться инсценировкой для того, чтобы вызвать общественный резонанс.

Также стало известно, что в медучреждения каких-либо было обращений не было и информации о травмах не поступало. Добавим, что в четверг, 23 июня, стало известно об аресте еще одного участника конфликта у рынка «Южный».

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости