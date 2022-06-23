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В Железнодорожном районе Красноярска появится новая школа

Главная Общество
Красноярск
15:26 23 Июня 2022
школа, строительство, район, город
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На участке  между ул. Калинина, переулком 1-м Индустриальным и ул. Комбайностроителей в Железнодорожном районе Красноярска будет построена школа на 1,1 тысячи мест. Объект предусмотрен проектами планировки и межевания территории, которые были одобрены накануне  постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета.

«В микрорайоне острая нехватка мест в школах. Проблему частично удалось решить благодаря вводу в эксплуатацию быстровозводимого модульного здания для начальных классов 86 школы, но дефицит сохраняется», – прокомментировала  председатель комиссии по социальному развитию городского парламента Марина Малышева.

Строительства школы на месте аварийных бараков депутаты городского Совета добиваются много лет.  Земли в микрорайоне катастрофически не хватает. Даже тот участок, который сейчас формируется, недостаточно большой для стандартной школы на 1280 мест, поэтому с учетом плотной застройки здесь намерены возвести образовательное учреждение на 1100 мест.  Принятие проектов планировки и межевания – важный этап к реализации этого плана.

В Железнодорожном районе Красноярска появится новая школа

Сегодня на этой территории находится  пять жилых двухэтажных домов по адресам: переулок 1-й Индустриальный, д 2, 4 и улица Комбайностроителей, д. 10,12,12а. Эти объекты признаны аварийными. Кроме того, здесь расположены закрытое здание начальной школы №86, здание детского сада №32, объекты коммунально-складского назначения, гаражи и хозяйственные постройки.

Для реализации проекта все эти постройки предполагается снести, расселив предварительно жителей аварийных домов. По словам председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Вячеслава Дюкова, департамент градостроительства мэрии Красноярска уже начал разработку этого вопроса.

«Очень надеемся на помощь края – потребуется корректировка регионального бюджета. Сроки, в которые будет происходить переселение, пока не определены. Сейчас важно сформировать участок под школу и забронировать его», – прокомментировал он.

Сейчас проекту планировки предстоит пройти публичные слушания, которые будут продолжаться с 10 по 29 июня. Кроме того, 20 июня состоялись очные обсуждения с участием жителей этих территорий. Все пожелания и замечания будут учтены. Реализовать проект планируется до 2025 года.

В Железнодорожном районе Красноярска появится новая школа

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Красноярские депутаты добились строительства дороги к детскому саду. Ввод четырехполосной дороги в эксплуатацию в створе от дома № 44 до границы муниципалитета запланирован на октябрь нынешнего года. Ее длина составит 505 метров. К проезжей части будут примыкать тротуары, парковочные карманы и остановки, а также 118 деревьев и более 700 кустарников.

Фото: РИА «ФедералПресс»
По материалам РИА «ФедералПресс»

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