«Отава Ё» и «Песняры» выступят на главной сцене фестиваля «МИР Сибири»

В Красноярском крае в Шушенском спустя три года пройдет фестиваль «МИР Сибири». Фестиваль этнической музыки и ремесел будет проходить с 7 по 10 июля.

Организаторы фестиваля поделились расписанием выступлений музыкантов на главной сцене. Так, например, гости мероприятия смогут насладиться выступлениями популярного белорусского ансамбля «Песняры», фолк-группы «Отава Ё», арт-квартета Тима Дорофеева и многих других.

7 июля

14:30 Выступление номинантов этномузыкального конкурса

21:00 Вечёрка

22:00 Seven Eight Band

8 июля

18:30 Выступления номинантов этномузыкального конкурса

21:00 Торжественное открытие

21:45 Сергей Старостин и Арт-квартет Тима Дорофеева

22:50 Khommei Beat (Республика Тыва)

00:00 Zventa Sventana

9 июля

19:00 Выступления номинантов этномузыкального конкурса

23:15 Namgar (Москва, Республика Бурятия)

00:20 Отава Ё (Санкт-Петербург)

01:20 Shiran (Израиль, Йемен)

10 июля

19:00 Гала-концерт и церемония награждения

21:10 Uzoritsa (Республика Башкортостан)

22:15 Песняры (Беларусь)

23:20 Elida Almeida (Ангола, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Португалия)

Фото: vk.com/mirsibiri