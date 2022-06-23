«Отава Ё» и «Песняры» выступят на главной сцене фестиваля «МИР Сибири»

В Красноярском крае в Шушенском спустя три года пройдет фестиваль «МИР Сибири». Фестиваль этнической музыки и ремесел будет проходить с 7 по 10 июля.
Организаторы фестиваля поделились расписанием выступлений музыкантов на главной сцене. Так, например, гости мероприятия смогут насладиться выступлениями популярного белорусского ансамбля «Песняры», фолк-группы «Отава Ё», арт-квартета Тима Дорофеева и многих других.
7 июля
14:30 Выступление номинантов этномузыкального конкурса
21:00 Вечёрка
22:00 Seven Eight Band
8 июля
18:30 Выступления номинантов этномузыкального конкурса
21:00 Торжественное открытие
21:45 Сергей Старостин и Арт-квартет Тима Дорофеева
22:50 Khommei Beat (Республика Тыва)
00:00 Zventa Sventana
9 июля
19:00 Выступления номинантов этномузыкального конкурса
23:15 Namgar (Москва, Республика Бурятия)
00:20 Отава Ё (Санкт-Петербург)
01:20 Shiran (Израиль, Йемен)
10 июля
19:00 Гала-концерт и церемония награждения
21:10 Uzoritsa (Республика Башкортостан)
22:15 Песняры (Беларусь)
23:20 Elida Almeida (Ангола, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Португалия)
Фото: vk.com/mirsibiri