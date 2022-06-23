Проект реконструкции Красной Армии изменят после возмущений красноярцев

В Красноярске будет изменен проект реконструкции улицы Красной Армии. Отметим, что в рамках благоустройства подрядчик с помощью экскаватора сносил деревья.

Как сообщает издание НКК, решение приняли после возмущений местных жителей, которые стали свидетелями выкорчевывания деревьев. Отметим, что руководителю краевого агентства печати и массовых коммуникаций Вере Брежневой удалось запечатлеть ликвидацию зеленых насаждений.

«Ну вот и логическое завершение истории. Часть зелёной зоны останется, по проекту вместо снесённых деревьев будут карманы для парковки. Ради этого, можно было и блогером (не на недолго) стать», - написала в своем Telegram-канале Вера Брежнева.

Фото: t.me/brezhnevakrsk