Женщина-водитель погибла после столкновения с грузовиком на трассе в Канском районе

В Красноярском крае в четверг, 23 июня, в Канском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по краю, все случилось на 6 километре трассы «Обход г. Канск».

По предварительным данным, 60-летняя женщина-водитель на «Ниве» поворачивала с правой обочины и столкнулась с грузовиком Mercedes, который ехал в попутном направлении.

От полученного удара водитель погибла. Находящаяся в салоне легковушки женщина, получила травмы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося ДТП. Движение на участке осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: t.me/gibdd124