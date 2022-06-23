Житель Железногорска сделал замечание прохожему и получил лопатой по лицу

В Красноярском крае в Железногорске 52-летний мужчина получил лопатой по лицу за то, что сделал замечание пьяному мужчине, конфликтующему с девушкой. Об этой рассказали в ГУ МВД России по краю 23 июня.

По официальной информации, все произошло во дворе одного из домов в пос. Первомайский. В правоохранительные органы поступил звонок от местных жителей о ссоре между мужчиной и девушкой. Приехав на место инцидента, полицейские увидели лежащего 52-летнего мужчину с травмой головы. Перед госпитализацией пострадавший объяснил стражам правопорядка, что сделал замечание пьяному мужчине и получил от него лопатой по лицу.

Впоследствии выяснилось, что 32-летний подозреваемый совместно со своей 28-летней девушкой поехал на отдых на дачу в пос. Первомайский. В пути злоумышленник начал распивать алкоголь и продолжил на даче, где высказал претензии сожительнице. Девушка попыталась уехать, однако подозреваемый бросал камни в стекло и пинал колеса. Данную сцену увидел потерпевший, который шел в магазин и попросил прекратить конфликт.

После этого 52-летний мужчина из магазина отправился домой и увидел злоумышленника, который ударил его лопатой по лицу. По факту произошедшего в отношении 32-летнего железногорца возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости