В Красноярском крае один из самых низких показателей годовой инфляции в СФО

С начала этого года в Красноярском крае впервые было отмечено снижение годовой инфляции. В мае этот показатель опустился до 17,4%, при том, что в апреле инфляция была на уровне 19,3%.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, майский показатель оказался ниже среднего по СФО (18,1%).

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, на существенное снижение уровня годовой инфляции в мае в Красноярском крае повлияло сразу несколько факторов:

1) Укрепление рубля;

2) Падение спроса на товары длительного пользования;

3) Выход производителей и поставщиков товаров и услуг на региональный рынок с новыми предложениями.

«Часть — расширили производство, в некоторых случаях предложение увеличилось за счет сокращения экспорта», — отметил Сергей Журавлев.

Также в регионе были увеличены объемы производства яиц и курицы, что благоприятно повлияло на падение стоимости яиц и замедлило рост цен на куриное мясо. Кроме того, из Средней Азии и Китая в Красноярский край стали поставлять больше овощей, что привело к снижению стоимости свеклы, лука, капусты, чеснока и моркови.

За счет того, что в Красноярском крае стало оставаться больше топлива, в мае население региона платило за газ по цене ниже прошлогодней, бензин подорожал за год лишь на 4%, а рост цены на дизельное топливо замедлился.

По прогнозам Банка России, к концу этого года инфляция составит 14%-17%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в следующем году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости