23 июня
Красноярск
погода +26 °C
53.28
 
€ 55.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае один из самых низких показателей годовой инфляции в СФО

Главная Общество
Красноярск
12:50 23 Июня 2022
цены, регионы, сибирь, инфляция, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

С начала этого года в Красноярском крае впервые было отмечено снижение годовой инфляции. В мае этот показатель опустился до 17,4%, при том, что в апреле инфляция была на уровне 19,3%.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, майский показатель оказался ниже среднего по СФО (18,1%).

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, на существенное снижение уровня годовой инфляции в мае в Красноярском крае повлияло сразу несколько факторов:

1) Укрепление рубля;
2) Падение спроса на товары длительного пользования;

3) Выход производителей и поставщиков товаров и услуг на региональный рынок с новыми предложениями.

«Часть — расширили производство, в некоторых случаях предложение увеличилось за счет сокращения экспорта», — отметил Сергей Журавлев.

Также в регионе были увеличены объемы производства яиц и курицы, что благоприятно повлияло на падение стоимости яиц и замедлило рост цен на куриное мясо. Кроме того, из Средней Азии и Китая в Красноярский край стали поставлять больше овощей, что привело к снижению стоимости свеклы, лука, капусты, чеснока и моркови.

За счет того, что в Красноярском крае стало оставаться больше топлива, в мае население региона платило за газ по цене ниже прошлогодней, бензин подорожал за год лишь на 4%, а рост цены на дизельное топливо замедлился.

По прогнозам Банка России, к концу этого года инфляция составит 14%-17%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в следующем году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Министр МЧС России Александр Куренков прилетел с визитом в Красноярск

Министр МЧС России Александр Куренков прилетел с визитом в Красноярск

23 Июня 2022 г.
Глава ведомства также посетит Железногорск
Новости Красноярска: Профилактическая акция по проверке соблюдения гражданами правил безопасности прошла на станции Злобино

Профилактическая акция по проверке соблюдения гражданами правил безопасности прошла на станции Злобино

23 Июня 2022 г.
Акция прошла в форме совместного рейда
Новости Красноярска: В Якутии третий день ищут пропавший самолёт

В Якутии третий день ищут пропавший самолёт

23 Июня 2022 г.
Обследовано порядка 7 тыс. кв. км
Новости Красноярска: Полиция Красноярска проверяет информацию о новой драки около Южного рынка

Полиция Красноярска проверяет информацию о новой драки около Южного рынка

23 Июня 2022 г.
Конфликт может быть инсценировкой
Новости Красноярска: В Железнодорожном районе Красноярска появится новая школа

В Железнодорожном районе Красноярска появится новая школа

23 Июня 2022 г.
Объект предусмотрен проектами планировки
Новости Красноярска: Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

23 Июня 2022 г.
Он скончался на 49 году жизни
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

21 Июня 2022 г.
Его подозревают в хищении 900 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

20 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Новости Красноярска: В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

18 Июня 2022 г.
Их доставили в полицию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru