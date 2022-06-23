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Красноярские дизайнеры участвуют в Московской неделе моды

Главная Общество
Красноярск
13:46 23 Июня 2022
общество, красноярск, дизайн, мода, москва
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В Москве проходит Московская неделя моды. Два красноярских дизайнера по результатам конкурсного отбора приглашены для участия в показах.

ANNPOLYAKOVA — бренд из Красноярска. Дизайнер бренда Анна Полякова создаёт модную сказку из холодных краёв, она вдохновляется культурным кодом Сибири и вместе с тем работами авангардистов прошлого века.

В Коллекции для Московской недели моды бренд показывает исконные кафтаны и рубахи в новом звучании. Платья абстрактного кроя передают антрацитовое сияние сибирского неба и бурные воды мощного Енисея. Стеганые ватники трендового ярко-розового цвета и цвета электрик возвращают к традициям в новом воплощении. Металлический блеск указывает на внутреннюю силу, готовую вырваться наружу.

Показ коллекции состоится 26 июня в 21:00 мск в парке «Зарядье». Посмотреть его можно онлайн в сообществе мероприятия ВКонтакте.

Iuliia Neivirt — тоже бренд из Красноярска. Основательница — Юлия Нейвирт лично общается с клиентами, запрашивает мерки и создает индивидуальную и неповторимую работу для каждого.

Красноярские дизайнеры участвуют в Московской неделе моды

Вещи для коллекции Московской недели моды создавались вручную, они сочетают в себе кашемировые жаккарды, переплетения нежнейшей пряжи с чешским бисером и натуральными камнями, нежное макраме и фактурные узоры авторского исполнения. Юлия говорит, что, когда вещи делаются мастером вручную, создать два одинаковых вязаных кардигана, свитера или платья невозможно — каждая работа уникальна и неповторима.

Показ коллекции состоится 25 июня в 14.00 мск в парке «Зарядье». Посмотреть его можно онлайн в сообществе мероприятия ВКонтакте.

Также в «Зарядье» с 23 по 26 июня будет работать открытый маркет российских дизайнерских вещей. Красноярские дизайнеры там также представят коллекции своих марок одежды.

Фото: © vk.com/mosfweek

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