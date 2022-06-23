В Красноярске зафиксирован первый случай укуса сусликом

В Красноярске был зарегистрирован первый случай укуса сусликом. Как сообщил в четверг, 23 июня, руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале, пострадавшим оказался несовершеннолетний.

По официальной информации, 8-летний мальчик пострадал во время прогулки на острове Татышев. С жалобой на укус он обратился в одно из медицинских учреждений.

Согласно статистике, в минувшем году специалистами было зарегистрировано 14 пострадавших красноярцев от укусов сусликов. Как отмечают эксперты, кормить сусликов достаточно опасно, так как они могут проявить агрессию и являются переносчиками различных болезней, в том числе бешенства.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости