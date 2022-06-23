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В Красноярске стартовали работы по реставрации легендарного МиГ-21Ф

Главная Общество
Красноярск
12:45 23 Июня 2022
реставрация, памятник, культура, красноярск
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В Красноярске специалисты приступили к работам по реставрации памятника самолету МиГ-21Ф, установленному в Советском районе. Монумент находится в сквере на пересечении Краснодарской и Металлургов.

Как сообщили в мэрии, по итогам прошлогодних исследований было принято решение о том, что монумент необходимо отреставрировать и установить подсветку. На эти цели пойдет почти 1,8 млн рублей.

Мероприятия по установке новой подсветки планируют завершить в середине августа. Отметим, что реставрация монумента является частью комплексного благоустройства сквера. В текущем году стартуют работы вдоль нечетной стороны на ул. Краснодарской. Там появится зона для отдыха, спортплощадки, дорожки для прогулок и многое другое.

Фото: admkrsk.ru

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