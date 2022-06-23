В Красноярске началась проверка после комментария о конфликтах с иностранцами в Покровке

Полицейские начали проверку по сообщению жительницы мкр. Покровский о противоправном поведении иностранцев из ближнего зарубежья.

Подписчица Telegram-канала «МВД 24» под новостью о профилактических рейдах опубликовала комментарий. Она пишет о том, что в Покровском представители стран ближнего зарубежья, в том числе несовершеннолетние, нарушают общественный порядок и представляют опасность для жителей.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники полиции проведут тщательное разбирательство. В случае установления нарушения законодательства к виновным применят меры воздействия.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко