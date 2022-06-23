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В Красноярском крае снижена стоимость транспортных услуг по перевозке грузов в районы Крайнего Севера

Главная Общество
Красноярск
11:30 23 Июня 2022
общество, в красноярском крае, север, прокуратура
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После вмешательства транспортного прокурора в Красноярском крае стоимость перевозки грузов на север снизилась на 20 %.

Красноярской транспортной прокуратурой установлено, что в 2021 году ООО «ТРАССА-ЭКСПЕРСС» оказывало услуги по перевозке грузов речным транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности без утверждённых тарифов.

Руководству Общества внесено представление, во время рассмотрения которого по обращению организации уполномоченным органом установлен предельно максимальный тариф на перевозку грузов по маршрутам «г. Красноярск – г. Дудинка», «г. Дудинка – г. Красноярск». В результате транспортные услуги снизились в среднем на 20 %. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 Кодекса РФ, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Фото: © РИА Новости / Анатолий Морозов

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