В Красноярском крае снижена стоимость транспортных услуг по перевозке грузов в районы Крайнего Севера

После вмешательства транспортного прокурора в Красноярском крае стоимость перевозки грузов на север снизилась на 20 %.

Красноярской транспортной прокуратурой установлено, что в 2021 году ООО «ТРАССА-ЭКСПЕРСС» оказывало услуги по перевозке грузов речным транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности без утверждённых тарифов.

Руководству Общества внесено представление, во время рассмотрения которого по обращению организации уполномоченным органом установлен предельно максимальный тариф на перевозку грузов по маршрутам «г. Красноярск – г. Дудинка», «г. Дудинка – г. Красноярск». В результате транспортные услуги снизились в среднем на 20 %. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 Кодекса РФ, ему назначено наказание в виде предупреждения.

Фото: © РИА Новости / Анатолий Морозов