Поезд здоровья Красноярской железной дороги ушел в «отпуск» для профилактического осмотра и ремонта

У консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» наступили технические каникулы. После интенсивных командировок в течение года поезд здоровья отправлен в пассажирское депо станции Красноярск на технический осмотр и ремонт.

Ежегодно в летний период, когда медицинский персонал поезда уходит в плановые отпуска, начинаются профилактические процедуры у самого состава передвижной поликлиники. Делается это для обеспечения безопасности и бесперебойной работы всех технологических систем ПКДЦ в течение года.

В пассажирском депо КрасЖД «поликлинике на колесах» будет выполнена ревизия всех основных узлов вагонов: ходовой части, тормозной системы, вспомогательных машин, трансформаторов и электрооборудования, систем пожаротушения. Специалисты проведут диагностику состава. Затем все механизмы пройдут регулировку и ремонт. Работы будут продолжаться в течение двух месяцев. Затем будет проведена регулировка медицинского оборудования.

Свою работу передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» возобновит в сентябре.

Добавим, за 14,5 лет работы поезд здоровья совершил 150 рейсов по станциям Красноярской магистрали и принял более 200 тысяч пациентов.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» – это железнодорожный состав из 12 вагонов, среди которых шесть медицинских, укомплектованных современным оборудованием, три – для проживания персонала, вагон-генератор и вагон для ожидания приема.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД