Фестиваль исторической реконструкции состоится в Красноярском крае

Красноярский край впервые примет масштабный фестиваль исторической реконструкции. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

По официальной информации, фестиваль пройдет 2 июля в селе Еловое. Он будет посвящен двухсотлетию образования Енисейской губернии.

Участниками масштабного мероприятия, которое состоится в Красноярском крае в первый раз, будут представители военно-исторических клубов из разных регионов СФО.

Гости фестиваля смогут насладиться масштабными реконструкциями исторических битв, выставкой оружия. Также для посетителей будут работать различные локации, проведут мастер-классы. Кроме того, в рамках фестиваля будет проходить ярмарка товаров ручной работы.

Добавим, что для гостей фестиваля будет организована работа полевой кухни.

Фото: cultura24.ru