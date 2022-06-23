В Красноярском крае вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля

С 1 июля в Красноярском крае будут повышены тарифы на электроэнергию. Информацию сообщили в ПАО «Красноярскэнергосбыт».

По официальным сведениям, изменения затронут все категории тарифов. В среднем цены на электроэнергии будут увеличены на 5%-5,5%.

К примеру, для жителей города, которые используют электроплиты или электроотопительные установки, цена на электроэнергию в пределах соцнормы составит 2,09 руб./кВт*ч, сверх соцнормы – 3,36 руб./кВт*ч.​

Также стало известно о том, что для июньского потребления по действующим тарифам лучше всего передать показания счетчиков и произвести оплату до 25 июня. Расчетки согласно новым тарифам людям придут в августе.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости