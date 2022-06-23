Пассажир Jaguar погиб в массовом ДТП в Рыбинском районе

В Красноярском крае в среду, 22 июня, на 993 километре трассы P-255 «Сибирь» в Рыбинском районе произошла массовая авария, в которой погиб человек. Как пишет «АиФ Красноярск» со ссылкой на ГУ МВД России по краю, погибший был пассажиром Jaguar.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за отказа тормозов у грузового автомобиля ISUZU. Грузовик на скорости влетел в автомобили, которые остановились друг за другом перед светофором с запрещающим сигналом. В результате от удара пострадали два КАМАЗа, Nissan, Toyota и Jaguar. Добавим, что полицейские выясняют детали массовой аварии.

Фото: t.me/mvd_24