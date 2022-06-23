В Лесосибирске был застрелен вышедший к людям медведь

В Красноярском крае в Лесосибирске был застрелен медведь, который вышел к людям. Об этом в среду, 22 июня, написали в Telegram-канале «ЧП Лесосибирск».

По информации пользователей, опасный хищник был неоднократно замечен на окраине Лесосибирска, однако ему удавалось уходить в лес. Накануне медведя заметили жители района Мехколонны, сообщившие об опасном животном.

В результате спустя несколько часов медведь был застрелен. Ранее Sibnovosti писали о том, что опасный хищник был замечен на территории больницы в Мотыгино.

Фото: t.me/lsib24