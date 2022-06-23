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В Красноярском крае ЕГЭ по физике на 100 баллов написала одна выпускница

Главная Общество
Красноярск
09:30 23 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, егэ
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Стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории.

По физике экзамен написали 2 067 человек. Анастасия Цветкова, выпускница железногорской школы для одарённых детей «Школа космонавтики» единственная получила 100 баллов по предмету, сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-службу министерства образования края.

6 человек написали ЕГЭ на 99 баллов, 143 участника выполнили работу на высокие баллы (свыше 80).

Историю сдавал 1 781 выпускник 11 из них получили 100 баллов, 20 ребятам не хватило до максимального результата всего четырёх баллов. 229 участников получили более 80 баллов.

Три стобалльника из Красноярска, есть выпускники из Назарово, Канска, Норильска, Зеленогорска, Курагинского, Каратузского, Минусинского и Дзержинского районов.

Основная волна ЕГЭ завершилась сегодня экзаменом по информатике и ИКТ. С 23 июня начнутся резервные дни для сдачи всех предметов.

Окончательные итоги можно будет подводить не ранее, чем 15 июля.

Фото: © krao.ru

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