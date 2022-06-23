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Второй мурал с изображением погибшего военного был открыт в Красноярске

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Красноярск
08:55 23 Июня 2022
военнослужащий, погиб, в красноярском крае, правительство, губернатор
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В Красноярске состоялась торжественная церемония открытия мурала, на котором изображен военнослужащий Александр Вохмянин. На церемонии был глава края Александр Усс, председатель заксобрания региона Алексей Додатко и митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Как сообщили в правительстве региона, изображение военнослужащего было размещено на здании Военно-учебного центра при СФУ. Отметим, что Александр Вохмянин является уроженцем села Тумаково Ирбейского района. Он закончил Военный учебный центр при Сибириском федеральном университете по специальности «инженер горных машин» и стал лейтенантом. Затем Александр принимал участие в военных действиях в Сирии. Также он участвовал в спецоперации на Украине в должности начальника штаба – замкомандира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона.
Десятого марта в Черниговской области Александр управлял огнем артиллерийского дивизиона, которым было уничтожено две батареи противника. Именно в этот день он погиб. У него остались жена и двое детей. 
По словам главы региона Александра Усса, Александр Вохмянин является героем, который был верен своему народу и стране. Также глава региона отметил, что панно станет напоминанием о подвиге военного и его сослуживцев. 
Также стало известно, что указом президента РФ Владимира Путина был Александр Вохмянин будет награжден посмертно орденом Мужества. 

 

Фото: Александр Черных/krskstate.ru

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