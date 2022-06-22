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Красноярский предприниматель накормил борщом деревню в Венесуэле

Главная Общество
Красноярск
17:00 22 Июня 2022
красноярск, путешествие, еда, общество
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Предприниматель из Красноярска Павел Стабров решил приобрести плантацию для выращивания кофе в Венесуэле. Приобрести землю у красноярца не получится ввиду местных законов, поэтому ему необходимо получит одобрение от сельсовета ближайшего поселения Ла Тринидад, в которых должны стоять подписи его соседей по участку.

Также согласно местным традициям, предпринимателю следует приготовить ужин для целой деревни. Выбор Стаброва пал на борщ.

По словам красноярца, он приготовил 60 литров борща для всего поселения. В результате жители деревни все съели мгновенно. Как отметил Павел Стабров, в Венесуэле продается свекла, однако она не пользуется большой популярностью у местных жителей.

Фото: t.me/tres_cafeteros

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