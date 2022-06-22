Инициативные жители Красноярска преображают городское пространство

За последние годы благодаря инициативам горожан в Красноярске преобразилось более двух десятков общественных пространств. В этом году в Советском районе благоустраивают два новых сквера – «Там, где сбываются мечты» в Солнечном и «Страна Оз» на проспекте Металлургов, 6-10.

На реализацию проекта в микрорайоне Солнечном из бюджета города было выделено более 8 миллионов рублей. При этом порядка 3% (291 тысяча рублей) денежных средств от общей стоимости были внесены местными жителями. Жильцы смогли договориться и принять решение о выделении денежных средств на софинансирование. Теперь мы видим замечательную площадку, которую полюбили дети.

«Проект поддержки инициатив позволяет благоустраивать те территории, которые этого требуют. Самое главное – если жители вложили в проект свои деньги, можно быть уверенным, что следить за сохранностью объектов в сквере они будут также дружно, как и принимать решения о благоустройстве», - сказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Отметим, что ранее на месте сквера был пустырь и стихийная автопарковка. В рамках реализации проекта специалисты очистили участок, высадили газон и обустроили тротуар. Сейчас же в сквере есть игровой и гимнастический комплексы, спортплощадка с футбольными воротами и баскетбольный щит, а также песочница.

Как призналась председатель совета дома пр. Молодежный, 1, Любовь Листкова, жители дома очень беспокоились по поводу этой площадки.

«Так как рядом с площадкой расположена школа и детский сад, мы видели, как ребятишки после уроков бежали на площадку, чтобы выплеснуть энергию. Также молодым людям из нашего дома тоже хотелось заниматься спортом. Вместе с жильцами дома мы решили сделать площадку для людей разных возрастов. Управляющая компания помогла нам составить проект, после чего мы выступили с презентацией в мэрии и нам выделили деньги. Все очень довольны, что теперь площадка стала красивой», - сказала она.

В этом году благодаря городской программе по поддержке проектов местных жителей в Железнодорожном районе будет благоустроено три объекта: пр. Свободный, 53 «а»; ул. Новосибирская, 29; ул. Заводская,4.

Благоустройство идет под контролем жителей и глав районных администраций.

«Раньше на пр. Свободный, 53 «а» была хаотичная парковка. Здесь стояли временные сооружения, в том числе гаражи. Также здесь была постоянно грязь после дождя, на что жаловались местные жители. На сегодняшний день выполнены работы по обустройству двух автостоянок. Одна предназначена для общего пользования, вторая – для людей с ОВЗ, так как рядом расположено социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. Также планируется установка четырех тренажеров», - сообщил руководитель администрации Железнодорожного района города Юрий Савчук.

Проект по поддержке инициатив жителей города действует в Красноярске на протяжении четырех лет при поддержке мэра Сергея Ерёмина. Это значит, что буквально каждый из горожан может предложить свой проект по благоустройству городского пространства. Многие инициативы нацелены на благоустройство участков так называемой неразграниченной формы собственности или территорий, которые не попали в планы ближайшего благоустройства. За годы действия проекта был преображен переулок рядом с памятником Поздееву, обустроен «Двор-Бульвар» в Солнечном», а в Свердловском районе появилась уникальная площадка для детей с ОВЗ – «Сквер тепла и света». Также был создан сквер «Уютный» на Волжской, «Семейный» на Щорса и другие общественные территории в разных районах города.

За четыре года в Красноярске было поддержано и реализовано более 20 инициатив. В этом году из городского бюджета были поддержаны практически все инициативы, предложенные жителями Красноярска. В текущем сезоне свои идеи претворяют в жизнь семь проектов в различных районах города. На эти цели выделено порядка 50 млн рублей.

Предложить свой проект, поучаствовать в конкурсе и получить финансовую поддержку из бюджета на воплощение своих идей могут активисты из любого района. Для этого нужно собрать инициативную группу из 10 и более человек, старше 16 лет, живущих на территории Красноярска. Также проекты могут предлагать юридические лица или индивидуальные предприниматели. Все идеи проходят через конкурс, подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте администрации города http://www.admkrsk.ru/citytoday/municipal/initiative_projects/Pages/default.aspx или в администрации своего района.

Фото: пресс-служба Администрации города Красноярска