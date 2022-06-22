КрАЗ финансирует реставрацию и монтаж освещения для памятника самолёту в Зелёной роще Красноярска

Красноярский алюминиевый завод финансирует работы по обновлению монумента в Советском районе – памятник истребителю МиГ-21Ф, который был установлен ещё в 70-х годах в сквере на пересечении улиц Краснодарская и Металлургов.



Работы по грядущей реставрации начались ещё зимой 2021-2022 года – с обследования состояния постамента самолёта. Специалисты проверили состояние несущих конструкций стелы и состояние самого самолёта. В результате было принято решение обновить памятник и смонтировать ему подсветку, чтобы этот объект соответствовал эстетическим нормам современных общественных пространств. На это цели КрАЗ направил порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей.



Подсветка самолёта будет визуально поддерживать направления существующих осей стелы и самолета. Светильники будут излучать холодный белый цвет с отдельными цветовыми акцентами – именно холодный белый подчеркнет динамичность объекта и сохранит объемность деталей корпуса. Для исключения затемнений характерных для подсветки вдоль оси будут смонтированы источники дополнительного света, а цветные акценты смягчат эффект монохромной подсветки. Для придания выразительности монументу подсветку дополнят световой имитацией струи реактивного двигателя самолета. Направление подсветки - от вершины стелы вдоль оси в обе стороны. На выходе из сопла двигателя реактивная струя синего цвета. Завершить работы планируется к середине августа.



Реставрация памятника – часть комплексного благоустройства сквера, в котором расположен самолёт. Территорию на Краснодарской от проспекта Металлургов до улицы Воронова в ближайшие годы ждет масштабное обновление. Участок протяженностью почти 2 километра преобразят и сделают там современное и живое пространство для удобства жителей. Проект реновации этого сквера профинансировал также Красноярский алюминиевый завод. Проектировщики при составлении эскиза постарались учесть пожелания местных жителей разных возрастов: и пенсионеров, и спортсменов, и молодых мам. Аллею на Краснодарской разобьют на несколько функциональных зон: зону отдыха, велосипедное кольцо, прогулочные тропинки, спортивные площадки и другие локации.





– Большинство сотрудников живут именно в Советском районе, здесь же расположен наш алюминиевый завод, поэтому мы направляем большое внимание и ресурсы компании для развития района. По поводу необходимости благоустройства бульвара на улице Краснодарской было много обращений, а памятник самолёту мы решили привести в соответствие современным требованиям к эстетике объектов городского пространства и с точки зрения повышения безопасности конструкции, – прокомментировал Дмитрий Дмитриев, заместитель директора алюминиевого дивизиона РУСАЛа.



– В рамках проекта по благоустройству вдоль нечетной стороны улицы Краснодарской появится очень красивая центральная аллея. Я более чем уверена, что это место станет одним из любимых у красноярцев! Протяженность аллеи около километра – от памятника самолёту МиГ-21 до дома по адресу улица Краснодарская, 17а. Покрытие центральной аллеи будет выполнено из брусчатки, также для горожан будет установлено современное уличное освещение. Добавлю, что реализация проекта финансируется из бюджета города Красноярска. Прогуляться по обновленному общественному пространству можно будет уже в конце лета.



Красноярский алюминиевый завод реализует крупные социальные проекты в Красноярске, направленные на реновацию и благоустройство любимых горожанами общественных пространств, инициатором которых в свое время выступил основатель компании Олег Дерипаска. Среди них полюбившиеся красноярцам сквер им. В.И.Сурикова, площади Революции и проект масштабной реновации Центрального парка.