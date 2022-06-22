На дорогах Красноярска могут появиться красноярские троллейбусы

Красноярские конструкторы, работающие над проектом троллейбуса «Белрус», планируют заявиться на средства нацпроекта «Чистый воздух». Как заявляет министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, качество их продукции отвечает всем требованиям.

Министр даже сам убедился в этом, посетив предприятие в Красноярске и прокатившись на одном из таких агрегатов.

— Многие уже рассказали, что в 2022 году запланировано приобретение 12 троллейбусов с автономным ходом (из федерального бюджета на эти цели ждём 443 млн рублей), а в 2023 году - деньги выделят на 12 электробусов и 5 зарядных станций (сумма средств - 627 млн рублей). Сегодня специально проехал на предприятие, где собираются наши троллейбусы. Это совместный проект белорусской компании «БКМ Холдинг» («Белкоммунмаш») и красноярцев - «Белрус», — пишет Константин Димитров в своих соцсетях.

Фото: Константин Димитров