Ребенок пострадал при пожаре в многоквартирном доме на Марковского

В Красноярске в среду, 22 июня, в многоквартирном доме на улице Марковского в районе Главпочтамта произошел пожар.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по краю, возгорание случилось в квартире на площади 16 квадратных метров. Информация о пожаре спасателям была передана в 12:58, ликвидировать пожар удалось в 13:47.

«Самостоятельно эвакуировались 5 человек, среди которых один ребенок. Во время инцидента пострадал несовершеннолетний, который был передан сотрудникам скорой помощи», - отметили в ведомстве.

Добавим, что в тушении возгорания участвовали 6 единиц техники и 20 человек.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости