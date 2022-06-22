В Красноярске в краевой больнице с лишним весом пациентов начали бороться с помощью бариатрических операций

В краевой больнице провели первые три бариатрические операции.

Хирургические вмешательства провели совместно с Бекханом Хациевым, доктором медицинских наук, президентом Российского общества бариатрических хирургов (г. Ставрополь) и Ольгой Первовой, доктором медицинских наук, профессором, эндоскопический и абдоминальный хирург (г. Красноярск).

Пациенты чувствуют себя хорошо и уже начали избавляться от избыточных килограммов.

В пресс службе краевой больницы рассказали, что в бариатрии операции проводятся на органах ЖКТ и направлены на уменьшение объёма съедаемой пищи и уменьшение всасывающей поверхности кишечника.

Бариатрия показана людям с индексом массы тела (ИМТ) более 35 кг/м2 и пациентам с морбидным ожирением (ИМТ превышает 40 кг/м2). Слегка полным людям такие операции не показаны, им медики рекомендуют сбалансированное питание и физическую активность.

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